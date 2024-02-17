В результате мошенничества владельцы лишились груза на сумму около 186 000 евро. Камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать водителя, который забирал груз, а также фуру DAF с латвийскими номерами. Позже оказалось, что номера фальшивые.
На вид водителю около 30-40 лет, рост около 180 см, спортивного телосложения. Был одет в рабочую одежду и бейсболку.
Окружной суд Галле (Заале) распорядился опубликовать фотографии с камеры наблюдения. Полиция ищет людей, которые могут предоставить информацию о личности и/или местонахождении неизвестного водителя или товара. Связаться с полицией можно по телефону (0345) 224 1291 (Германия).
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