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Госполиция просит отозваться свидетелей дорожного происшествия, которое произошло 14 февраля, в 06.40, в Аугшциемсе (дорога Инчукалнс — Ропажи — Икшкиле), где водитель грузового транспортного средства, ехавший в сторону Инчукалнса, сбил велосипедиста.

В результате ДТП водитель велосипеда получил травмы.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.

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