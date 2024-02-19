Госполиция просит отозваться свидетелей дорожного происшествия, которое произошло 14 февраля, в 06.40, в Аугшциемсе (дорога Инчукалнс — Ропажи — Икшкиле), где водитель грузового транспортного средства, ехавший в сторону Инчукалнса, сбил велосипедиста.
В результате ДТП водитель велосипеда получил травмы.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.
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