В воскресенье, 18 февраля, в Старой Риге на улице Кунгу некий мужчина забрался на припаркованный на обочине автомобиль Mercedes-Benz и начал крушить авто. Это продолжалось до тех пор, пока вандала не стащили с машины. Этот инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, запись была опубликована в Интернете.

Как порталу Delfi сообщили в Госполиции, владелец автомобиля не захотел, чтобы полиция возбудила уголовное дело, поскольку у автомобиля есть страховка КАСКО.

На опубликованном в соцсетях видео видно, как мужчина подбегает к автомобилю Mercedes-Benz и пинком разбивает ему боковое зеркало. Затем он прыгает на капот авто и несколько раз ударяет каблуком по лобовому стеклу, разбивая его. В этот момент некий другой мужчина стаскивает вандала с машины и увозит.

По предварительной информации, конфликт между этим вандалом и водителем Mercedes-Benz уже вспыхивал ранее.

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