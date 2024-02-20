Foto: DELFI.ee

В прошлую пятницу в Таллинне в Ласнамяэскую гимназию ученик пришел с оружием, похожим на стартовый пистолет, из которого он открыл и стрельбу; никто не пострадал.

В прошлую пятницу школьник выстрелил в землю из похожего на пистолет оружия, которое он принес в школу, о чем в полицию сообщил социальный педагог Ласнамяэской гимназии, рассказала Postimees руководитель Ида-Таллиннской группы участковых Мари-Лийз Мельдер. Она добавила, что никто не пострадал.

"Мы сотрудничаем со школой, и сегодня в школе пройдет круглый стол, чтобы выяснить точные обстоятельства случившегося", — сказала Мельдер.

Она подчеркнула, что предмет, похожий на пистолет, не является игрушкой: стартовый пистолет используется для производства первого выстрела на спортивных соревнованиях, а пневматический пистолет используется для отработки стрельбы в безопасных условиях.

"Размахивание предметами, похожими на оружие, и стрельба из них в общественном месте пугает других людей и является крайне безответственным, — добавила Мельдер. — В связи с тем, что произошло в Ласнамяэской гимназии, мы также начнем производство о проступке".

Вице-мэр Таллинна Андрей Канте сказал Postimees, что на данный момент не может комментировать детали произошедшего, поскольку этим занимается полиция. "Я не знаю, какое оружие или подобный оружию предмет там был", — сказал Канте.

"По этому конкретному случаю я сейчас ничего сказать не могу. Ждем информации от полиции", — сказал Канте. По его словам, этим вопросом также занимается Таллиннский департамент образования, который общается со школой и руководством.

"Безусловно, это очень тревожно", — сказал Канте об инциденте.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit