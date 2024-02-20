В прошлую пятницу в Таллинне в Ласнамяэскую гимназию ученик пришел с оружием, похожим на стартовый пистолет, из которого он открыл и стрельбу; никто не пострадал.

В прошлую пятницу школьник выстрелил в землю из похожего на пистолет оружия, которое он принес в школу, о чем в полицию сообщил социальный педагог Ласнамяэской гимназии, рассказала Postimees руководитель Ида-Таллиннской группы участковых Мари-Лийз Мельдер. Она добавила, что никто не пострадал.

"Мы сотрудничаем со школой, и сегодня в школе пройдет круглый стол, чтобы выяснить точные обстоятельства случившегося", — сказала Мельдер.

Она подчеркнула, что предмет, похожий на пистолет, не является игрушкой: стартовый пистолет используется для производства первого выстрела на спортивных соревнованиях, а пневматический пистолет используется для отработки стрельбы в безопасных условиях.

"Размахивание предметами, похожими на оружие, и стрельба из них в общественном месте пугает других людей и является крайне безответственным, — добавила Мельдер. — В связи с тем, что произошло в Ласнамяэской гимназии, мы также начнем производство о проступке".

Вице-мэр Таллинна Андрей Канте сказал Postimees, что на данный момент не может комментировать детали произошедшего, поскольку этим занимается полиция. "Я не знаю, какое оружие или подобный оружию предмет там был", — сказал Канте.

"По этому конкретному случаю я сейчас ничего сказать не могу. Ждем информации от полиции", — сказал Канте. По его словам, этим вопросом также занимается Таллиннский департамент образования, который общается со школой и руководством.

"Безусловно, это очень тревожно", — сказал Канте об инциденте.

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