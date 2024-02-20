По информации Госполиции, 20 февраля, в 13.40 в Риге, на улице Гранита произошла авария: в автобусную остановку врезался служебный автомобиль Ропажской муниципальной полиции.

Как отмечают в полиции, водитель полицейского VW врезался в навес остановки общественного транспорта, чтобы избежать другого столкновения.

По свидетельствам очевидцев, машина ехала с включенными проблесковыми огнями, когда на проезжей части внезапно оказался человек. Чтобы избежать наезда на пешехода, водителю пришлось вырулить в остановку.

На месте происшествия работали Госполиция, спасатели, а также Служба неотложной медицинской помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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