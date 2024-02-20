Как отмечают в полиции, водитель полицейского VW врезался в навес остановки общественного транспорта, чтобы избежать другого столкновения.
По свидетельствам очевидцев, машина ехала с включенными проблесковыми огнями, когда на проезжей части внезапно оказался человек. Чтобы избежать наезда на пешехода, водителю пришлось вырулить в остановку.
На месте происшествия работали Госполиция, спасатели, а также Служба неотложной медицинской помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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