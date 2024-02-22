Государственная полиция в Риге задержала мужчину, который запачкал обувью изображение украинского флага на рынке в Вецмилгрависе.
Во время мониторинга СМИ 18 февраля полиция заметила в Твиттере видео, на котором показано, как мужчина испачкал и ударил ногой изображение украинского флага на рекламном щите, сообщили агентству LETA в полиции. Заведено уголовное дело о хулиганстве, и в среду был задержан мужчина 1984 года рождения, признавший свою вину в правонарушении.
Упомянутый мужчина уже ранее попадал в поле зрения полиции из-за агрессивного поведения. Возможно, будет принято решение о его аресте.
Уголовный закон за хулиганство предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, пробационный надзор, общественные работы или штраф.
Инцидент заснял на видео сам нарушитель.