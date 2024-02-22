Госполиция начала уголовный процесс в связи с перенятием строительного объекта нового здания Университетской клинической больницы имени Паула Страдыня.

В пресс-релизе больницы говорится, что, перенимая строительный объект нового здания больницы Страдыня и продолжая его осмотр, эксперты констатировали, что представители строительной компании Velve пытались вывезти со строительного объекта вместе с личными вещами проектную документацию, принадлежащую больнице.

Об этом факте сообщили в Госполицию, после чего стражи порядка прибыли на место происшествия. По словам представителей больницы, "по факту хищения документов возбуждено уголовное дело". В пресс-центре Госполиции подтвердили, что процесс действительно начат, но не уточнили, о каких возможных правонарушениях и обстоятельствах может идти речь.

В больнице сообщили, что проектная документация, которую сотрудники Velve пытались незаконно вывезти со строительной площадки больницы Страдыня, является собственностью заказчика. Подозреваемых в противоправных действиях задержали на объекте.

По сообщению больницы, представитель Velve сначала погрузил коробки с документами в машину, но, увидев прибывших полицейских, попытался сбежать с коробкой.

Стоит отметить, что 21 февраля больница Страдыня также констатировала отсутствие документации, касающейся строительства. Этот факт был зафиксирован присяжными судебными исполнителями. Кроме того, эту информацию передали в Рижскую стройуправу и Бюро по надзору за строительством.

13 февраля больница расторгла договор о строительстве корпуса с Velve, так как компания не соблюдала сроки строительства, привлекала не согласованных субподрядчиков, на объекте были обнаружены существенные дефекты и выявлены другие нарушения.

Первоначально планировалось, что больница примет у Velve недостроенный корпус 20 февраля. Больница предложила компании немедленно заключить соглашение, на основе которого она примет строительную площадку и предпримет необходимые меры для обеспечения непрерывности работ. В свою очередь, Velve предложила заключить соглашение о расторжении договора, на что больница не согласилась.

Как подчеркивает больница Страдиньша, корпус А2 является государственной собственностью, находящейся в ведении больницы, а действия ООО Velve, если оно не передаст объект, будут расцениваться как произвол, который влечет за собой уголовное наказание. Любой ущерб, который возникнет из-за противодействия ООО Velve, будет взыскан.

После передачи здания больница намерена провести независимую экспертизу для проверки качества строительства объекта, поскольку есть основания полагать, что список выявленных на данный момент строительных дефектов может быть неполным. Также будут проведены срочные работы, например, демонтаж подвального помещения площадью почти 8000 квадратных метров, где, согласно последним анализам, выявлено семь различных видов плесени.

Компания Velve не согласилась с решением руководства больницы о расторжении договора в одностороннем порядке и считает его незаконным. Как заявила компания, основные причины срыва сроков строительства связаны с низким качеством строительного проекта.

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