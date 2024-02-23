В пятницу утром, в 05.48 на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступил сигнал из волости Виеситес Екабпилсского края, где горела хозпостройка.

К моменту прибытия спасателей здание, в котором хранилось сено, вещи и много техники, горело открытым пламенем. Общая площадь пожара составила около 550 квадратных метров.

Сотрудникам ГПСС удалось спасти от летящих искр прилегающий жилой дом, откуда предварительно эвакуировались четыре жителя.

В пресс-центре ГПСС отметили, что работы по тушению пожара осложнял тот факт, что на втором этаже хозпостройки храниолсь сено.

В 08.21 спасателям удалось ограничить пламя, однако работы по ликвидации пожара еще продолжаются.

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