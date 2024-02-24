Ночью в субботу, 24 февраля, около 4 часов утра, в Риге в парке В сортировочной станции Шкиротава частично сошел с рельсов поезд с вагонами, перевозившими российское зерно.

Представители VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) подтвердили агентству LETA, что во время сортировки вагонов некорректно работало автоматическое торможение вагонов, в результате чего группа вагонов не затормозилась должным образом и на низкой скорости столкнулась с другим составом пустых вагонов. В результате несколько вагонов частично сошли с рельсов.

Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды нет.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии и проводится детальное расследование обстоятельств, сообщили в LDz.

По фотографиям в социальных сетях видно, что с рельсов сошел поезд, состоявший из вагонов с написанной на них маркировкой российской компании "Русагротранс", которая является оператором железнодорожной инфраструктуры, осуществляющим перевозки сельскохозяйственных и минеральных сыпучих грузов специальными вагонами-бункеровщиками.

"Русагротранс" перевозит зерно и аналогичные грузы, сахар-сырец, масличные культуры, минеральные удобрения, оксид алюминия, цемент и другие сыпучие грузы. Сеть филиалов компании включает шесть представительств в России, которые расположены в основных регионах выращивания и потребления зерна. С 2021 года "Русагротранс" входит в состав "Деметра-Холдинга", крупнейшего зернового холдинга России, объединяющего экспортную логистику и торговые активы.

Как сообщалось, Минсельхоз передал на согласование проект постановления, определяющего конкретные сельскохозяйственные и кормовые продукты, которые в будущем будет запрещено ввозить в Латвию из России и Беларуси.

Планируется, что в Латвию будет запрещен ввоз гороха, пшеницы, смеси пшеницы и ржи, ржи, ячменя, овса, кукурузы, риса, зернового сорго, гречки, сари, ячменных отрубей, а также других зерновых продуктов российского или белорусского происхождения.

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