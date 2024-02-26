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В Старой Риге двое подростков ограбили школьников. Были украдены наличные в размере 15 евро и наушники Apple AirPods стоимостью 300 евро, сообщает госполиция.

Ограбление произошло на улице Театра. К двум школьникам подошли подростки и, пригрозив ножом, заставили отдать вещи.

2 и 13 февраля полиция задержала предполагаемых виновных — двоих 15-летних подростков. Ранее они уже попадали в поле зрения полиции за ограбления, а один из них — также за употребление наркотических или психотропных веществ, употребление алкоголя в общественном месте, кражи и нанесение телесных повреждений.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части второй статьи 176 Уголовного закона — за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и надзором пробации на срок до трех лет.

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