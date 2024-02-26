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Представители ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) заявили в понедельник, что вагоны, которые в минувшую субботу сошли с рельсов на станции Шкиротава, были пустыми.

Напомним, что в результате ЧП с рельсов сошли семь грузовых вагонов, в целом повреждения были констатированы в 12 вагонах.

В компании заявили, что обнаруженные повреждения носят различный характер, однако на данный момент оценивать масштабы возможного ущерба пока рано.

Вагоны будут осмотрены специалистами, которые детально проанализируют степень повреждений и необходимый ремонт.

Также в LDz подчеркивают, что детальное расследование причин инцидента еще продолжается, однако в компании напомнили, что
подобные ЧП на железной дороге не происходили уже более десяти лет.

Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды в результате инцидента в ночь на 24 февраля нет.

По фотографиям в социальных сетях видно, что с рельсов сошел поезд, состоявший из вагонов с написанной на них маркировкой российской компании "Русагротранс", которая является оператором железнодорожной инфраструктуры, осуществляющим перевозки сельскохозяйственных и минеральных сыпучих грузов специальными вагонами-бункеровщиками.

"Русагротранс" перевозит зерно и аналогичные грузы, сахар-сырец, масличные культуры, минеральные удобрения, оксид алюминия, цемент и другие сыпучие грузы. Сеть филиалов компании включает шесть представительств в России, которые расположены в основных регионах выращивания и потребления зерна. С 2021 года "Русагротранс" входит в состав "Деметра-Холдинга", крупнейшего зернового холдинга России, объединяющего экспортную логистику и торговые активы.

Как сообщалось, Минсельхоз передал на согласование проект постановления, определяющего конкретные сельскохозяйственные и кормовые продукты, которые в будущем будет запрещено ввозить в Латвию из России и Беларуси.

Планируется, что в Латвию будет запрещен ввоз гороха, пшеницы, смеси пшеницы и ржи, ржи, ячменя, овса, кукурузы, риса, зернового сорго, гречки, сари, ячменных отрубей, а также других зерновых продуктов российского или белорусского происхождения.

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