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Служба государственной безопасности (СГБ) начала уголовный процесс о нарушении санкций Европейского союза в связи с экспортом в Украину фанеры, произведенной в России и Беларуси.

22 февраля на нескольких объектах в Валмиере служба провела уголовно-процессуальные действия по подозрению в нарушении санкций Евросоюза, сообщили в СГБ.

Указанные уголовно-процессуальные действия служба провела в рамках уголовного процесса, который был начат 24 ноября 2023 года. Уголовный закон о нарушении санкций предусматривает за такое нарушение наказание в виде лишения свободы до четырех лет, надзор пробации, общественные работы или штраф.

В ходе расследования СГБ получила информацию о незаконных действиях, связанных с экспортом квадратной фанеры в Украину. В ходе расследования выяснилось, что из Латвии в Украину с использованием поддельных документов о происхождении товаров из Казахстана и Киргизии были экспортированы фанерные грузы, произведенные в России и Беларуси.

Сделки, в которых использованы необоснованно выданные сертификаты происхождения товаров, способствовали нарушению международных санкций.

Более подробной информации СГБ сейчас не предоставляет.

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