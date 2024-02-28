Служба госбезопасности (СГБ) в среду распространила сообщение, в котором указано, что в рамках уголовного процесса о нарушении санкций Европейского союза в связи с экспортом в Украину фанеры, произведенной в России и Беларуси, обыски были произведены в Валмиерском отделении Латвийской торгово-промышленной палаты, а также по местам жительства двух сотрудников этого ведомства.

В СГБ пояснили, что уточняющая информация предоставляется для того, чтобы исключить спекуляции после того, как в СМИ появилось сообщение об уголовном процессе по этому делу. Также в спецслужбе подчеркнули, что это дело никоим образом не связано с Валмиерской краевой думой.

22 февраля на нескольких объектах в Валмиере служба провела уголовно-процессуальные действия по подозрению в нарушении санкций Евросоюза, сообщили в СГБ.

Указанные уголовно-процессуальные действия служба провела в рамках уголовного процесса, который был начат 24 ноября 2023 года.

В ходе расследования СГБ получила информацию о незаконных действиях, связанных с экспортом квадратной фанеры в Украину. В ходе расследования выяснилось, что из Латвии в Украину с использованием поддельных документов о происхождении товаров из Казахстана и Киргизии были экспортированы фанерные грузы, произведенные в России и Беларуси.

Сделки, в которых использованы необоснованно выданные сертификаты происхождения товаров, способствовали нарушению международных санкций.

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