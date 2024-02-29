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Во вторник, 27 февраля в помещении поликлиники Детской клинической университетской больницы находился мужчина, у которого в руках был предмет, похожий на оружие. Врач, которая первой заметила эту ситуацию, сразу же сообщила о возможной угрозе в охранную службу больницы, которая, в свою очередь, связалась с Государственной полицией. Была проведена эвакуация присутствующих в более безопасные помещения, а также перекрыт поток пациентов. Это было сделано, стараясь не привлекать повышенного внимания окружающих, чтобы лишний раз не волновать пациентов и их родителей.

Профессор Яна Паваре, первой заметившая подозрительные признаки, отметила, что этот случай подтверждает важность непрерывной бдительности и готовности к различным ситуациям.

"Ни в одном общественном месте, а особенно в детской больнице, не должны находиться лица с оружием — ни игрушечным, ни настоящим", — подчеркнула она.

Прибывшие на место происшествия представители Госполиции провели переговоры с мужчиной, а также обыскали его, установив, что подозрительный предмет не является настоящим оружием. Однако в принадлежащих мужчине вещах было обнаружено несколько других предметов — газовые баллончики, нож и кастет, — которые могут быть использованы для нанесения вреда людям или животным. Мужчина в сопровождении охраны покинул территорию больницы.

В связи с инцидентом больница собирает информацию и готовит документацию для обращения в правоохранительные органы. Этот инцидент поднял вопросы, связанные с безопасностью в учреждениях здравоохранения, что особенно важно с учетом растущей в обществе нетерпимости, в том числе к медицинскому персоналу.

После этого ЧП больницей было созвано собрание группы по кризисному управлению. В поисках решения по повышению безопасности стационар рассматривает способы внедрения в больнице постоянного дежурства полиции с целью обеспечить оперативное реагирование на любые угрозы и потенциально опасные ситуации.

Больница напоминает, что стационар — это место, где должны соблюдаться высшие стандарты безопасности для защиты наиболее уязвимых членов общества — детей и их близких. Больница призывает общественность активно участвовать в мероприятиях по повышению безопасности, сообщая о любых подозрительных или потенциально опасных ситуациях.

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