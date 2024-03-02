Вступил в законную силу обвинительный приговор по уголовному делу о применении мер принудительного воздействия к зарегистрированному в Латвии юридическому лицу, в интересах которого физическое лицо предложило крупную взятку литовскому чиновнику.

Это второе в Латвии дело о взятках иностранному должностному лицу, успешно доведенное до суда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

В конце 2019 года физическое лицо в Литве было привлечено к уголовной ответственности за предложение взятки в размере 90 000 евро командующему Военно-воздушных сил Литвы.

Взятка давалась, чтобы обеспечить зарегистрированному в Латвии предприятию победу в государственной закупке по аренде летательных аппаратов.

Чтобы проверить информацию уголовно-процессуальными методами, KNAB 29 июня 2021 года начал уголовный процесс. Позже было решено применить к юридическому лицу меры принудительного воздействия. Получив достаточно доказательств тому, что литовскому должностному лицу была предложена взятка в интересах зарегистрированного в Латвии

юридического лица, KNAB 19 апреля 2022 года передал дело в прокуратуру по расследованию уголовных преступлений на госслужбе.

Суд по экономическим делам признал, что физическое лицо предложило взятку в интересах юридического лица, и решил взыскать с предприятия 120 тысяч евро. 20 февраля этого года Сенат Верховного суда отказался возбуждать кассационное производство, тем самым решение суда первой инстанции вступило в силу.

Как рассказала замначальника KNAB по следственной работе Ивета Цируле, борьба с взятками иностранным чиновникам уже несколько лет является приоритетом бюро. До сих пор было расследовано пять дел о трансграничной коррупции, и по двум вступили в силу

обвинительные приговоры.

По словам Цируле, эту работу KNAВ положительно оценили в ОЭСР и международной антикоррупционной организации Transparency International.

Как пояснили в KNAB, международные правовые нормы требуют, чтобы физические лица привлекались к ответственности за взяточничество в стране, где было совершено конкретное преступление. Если взятка давалась в интересах юридического лица, то конкретное предприятие должно нести ответственность в стране своей регистрации.

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