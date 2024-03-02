Это второе в Латвии дело о взятках иностранному должностному лицу, успешно доведенное до суда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
В конце 2019 года физическое лицо в Литве было привлечено к уголовной ответственности за предложение взятки в размере 90 000 евро командующему Военно-воздушных сил Литвы.
Взятка давалась, чтобы обеспечить зарегистрированному в Латвии предприятию победу в государственной закупке по аренде летательных аппаратов.
Чтобы проверить информацию уголовно-процессуальными методами, KNAB 29 июня 2021 года начал уголовный процесс. Позже было решено применить к юридическому лицу меры принудительного воздействия. Получив достаточно доказательств тому, что литовскому должностному лицу была предложена взятка в интересах зарегистрированного в Латвии
юридического лица, KNAB 19 апреля 2022 года передал дело в прокуратуру по расследованию уголовных преступлений на госслужбе.
Суд по экономическим делам признал, что физическое лицо предложило взятку в интересах юридического лица, и решил взыскать с предприятия 120 тысяч евро. 20 февраля этого года Сенат Верховного суда отказался возбуждать кассационное производство, тем самым решение суда первой инстанции вступило в силу.
Как рассказала замначальника KNAB по следственной работе Ивета Цируле, борьба с взятками иностранным чиновникам уже несколько лет является приоритетом бюро. До сих пор было расследовано пять дел о трансграничной коррупции, и по двум вступили в силу
обвинительные приговоры.
По словам Цируле, эту работу KNAВ положительно оценили в ОЭСР и международной антикоррупционной организации Transparency International.
Как пояснили в KNAB, международные правовые нормы требуют, чтобы физические лица привлекались к ответственности за взяточничество в стране, где было совершено конкретное преступление. Если взятка давалась в интересах юридического лица, то конкретное предприятие должно нести ответственность в стране своей регистрации.