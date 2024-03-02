На территории Риги чаще всего аварии происходят на двух участках Яунциема гатве, а также в Болдерае. Что же касается Латвии в целом, то самыми опасными для движения транспорта специалисты называют перекресток дорог A4 и A6 в Саласпилсском крае, а также дорога P94 на участках между Стальгене и Эмбургом, Даугмале и Стелпе.

Кроме того, согласно данным о дорожных рисках, доступных в приложении страховой технологической компании Balcia, аварии чаще всего происходят в ясную и солнечную погоду, а не при плохих погодных условиях.

Для участников дорожного движения Яунциема гатве опасна на двух участках: от Rimi в Мигрависе до остановки "улица Алиньгю", а также возле остановки "улица Ниедру". Концентрация "черных" точек отмечена также в Болдерае, особенно на улицах Силикату и Стурманю.

Большая часть пострадавших на этих участках дорог — водители, а большинство аварий на этих участках происходит в будни около 17-18 часов, когда многие люди едут домой с работы и движение, и по этой причине движение наиболее интенсивно.

Много аварий регистрируется и по воскресеньям между 7 и 9 утра — зачастую именно в это время автовладельцы обнаруживают повреждения своих машин, произошедшие ночью или накануне днем.

В свою очередь, при изучении "черных" точек на дорогах Латвии можно заметить, что самым опасным остается перекресток дорог A4 и A6 в Саласпилсском крае, дорога P94 до поворота на мост Стальгенес в Елгавском крае, а также Даугмале и Стелпе.

За пределами Риги аварии также чаще всего случаются сразу же после завершения рабочего дня.

Еще одна тенденция: по всей Латвии очень часто аварии регистрируются также на парковках супермаркетов, где на ограниченной территории происходит большое скопление транспортных средств, что значительно увеличивает вероятность столкновения. Однако благодаря ограничению скорости большинство аварий на парковках являются незначительными и не приводят к жертвам или значительным повреждениям транспортных средств.

По словам представителя компании Balcia Motor Эдгара Корзанса, многие ошибочно считают, что аварии чаще всего происходят в плохую погоду, в сумерках или в темноте, но статистика показывает обратное.

"С весны до осени большинство аварий на самом деле происходит в яркую и солнечную погоду, потому что тогда люди часто сидят за рулем "расслабившись", тогда как в плохую погоду многие либо предпочитают вообще не садиться за руль, либо ездят особенно аккуратно и осторожно. Исключением, конечно, является зима, когда количество аварий увеличивается из-за скользких и заснеженных дорог", — отмечает Эдгарс Корзанс.

Все данные в приложении Balcia представлены на основании данных Центрального статистического управления, Государственной полиции, Министерства по делам охраны окружающей среды и регионального развития, Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, компании Weather.com, Google, Tom-Tom, а также Latvijas Valsts ceļi.

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