Рижский городской суд выдал санкцию на арест трех подозреваемых в нападении на Музей оккупации, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Первый подозреваемый был задержан в Елгаве, где он проживает. Он и раньше попадал в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом наркотических веществ.

Позже в связи с инцидентом полиция задержала еще двух человек.

По словам начальника Госполиции Арманда Рукса, второй задержанный является жителем Олайне, который ранее был судим за имущественные преступления, в свою очередь, третьей подозреваемой является также жительница Олайне, которая также уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

На данный момент выясняются мотивы совершения преступления. Одна из версий заключается в том, что преступление было совершено "на основании ненависти к латвийскому государству, жителям, свободе и музею как объекту".

Сейчас выясняется, было ли это преступление индивидуально мотивированным, или оно имело какое-то "стороннее влияние", в том числе, из России, поэтому полиция в ходе расследования сотрудничает со Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 февраля в кабинет директора Музея оккупации через окно была заброшена зажигательная смесь. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м, сгорели кресло и документы.

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