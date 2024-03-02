В пятницу вечером, 1 марта владелице позолоченного спортивного BMW M4 пришлось разбираться с незнакомцами. Пока женщина ждала в ресторане свой заказ, на капоте ее автомобиля началась фотосессия. Все происходило на улице Гертрудес.

Как видно на записях с камер видеонаблюдения, компания из четырех человек - двое мужчин и две женщины - по очереди укладываются на капот BMW и фотографируют друг друга.

Это в окно ресторана заметила владелица автомобиля, которая вышла на улицу и потребовала прекратить. Учитывая, что у машины была испорчена позолоченная пленка, хозяйка авто вызвала полицию.

Конкретный BMW M4 нового поколения выпускается с 2021 года. Подержаный экземпляр стоит от 65 000 евро, а новый - около 100 000 евро. Перетягивание высококачественной пленкой стоит около двух тысяч евро.

Kas notiek cilvēkiem galvā, ka viņi tik nekaunīgi uzdrīkstās bojāt citu cilvēku īpašumu, vēl jo vairāk - bildes dēļ? Šī ir ļoti populāra problēma starp unikālu, dārgu un retu automašīnu īpašniekiem. pic.twitter.com/ef5zpd93fA — Hi-Ragana Laura (@notgazxel) March 2, 2024

Šīs bildes ir no vakardienas - Rīgā, un šoreiz ar šādu nepatīkamu situāciju, diemžēl, saskārās mana draudzene. Mašīna pavisam nesen apstrādāta ar plēvi, kas nav lēts prieks, bet tagad jau ir sabojāta. pic.twitter.com/SD7eihSaio — Hi-Ragana Laura (@notgazxel) March 2, 2024

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