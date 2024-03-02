Как видно на записях с камер видеонаблюдения, компания из четырех человек - двое мужчин и две женщины - по очереди укладываются на капот BMW и фотографируют друг друга.
Это в окно ресторана заметила владелица автомобиля, которая вышла на улицу и потребовала прекратить. Учитывая, что у машины была испорчена позолоченная пленка, хозяйка авто вызвала полицию.
Конкретный BMW M4 нового поколения выпускается с 2021 года. Подержаный экземпляр стоит от 65 000 евро, а новый - около 100 000 евро. Перетягивание высококачественной пленкой стоит около двух тысяч евро.
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