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Полиция завершила расследование инцидента на улице Пернавас в Риге, который произошел в начале февраля. Как уже сообщалось, водитель Lexus проявил агрессию по отношению к водителю Volvo, который также остановился на дороге, и намеренно разбил ей зеркало.

Уголовный процесс передан в Рижскую Восточную прокуратуру для начала уголовного преследования по статье Уголовного закона Латвии о хулиганстве, если оно связано с причинением ущерба имуществу.

Месяц назад в социальных сетях широкий общественный резонанс вызвал видеоролик, на котором запечатлено, как водитель автомобиля Lexus, находясь в "пробке" на ул. Пернавас, выходит из машины и направляется к Volvo, затем начинает ругаться и стучать в окно машины, а затем разбивает зеркало. После происшествия водитель Lexus скрылся с места происшествия.

Полиция начала расследование и в скором времени установила личность хулигана — им оказался мужчина 1971 г.р., ранее не попадавший в поле зрения органов правопорядка. Полиция его задержала и начала уголовный процесс за хулиганство с причинением ущерба.

Полиция установила, что конфликт между водителями возник из-за разногласий по поводу правил дорожного движения.


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