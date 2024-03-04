Прокуратура предъявила бывшему председателю Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и двум нынешним сотрудникам комиссии обвинения по делу о мошенничестве в крупном размере, подтвердили порталу Delfi в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, KNAB получило доказательства, что представитель ИТ-предприятия SOAAR при поддержке двух действующих и одного бывшего сотрудника ЦИК присвоил бюджетные средства ЦИК в крупных размерах. В результате преступных действий учреждению был причинен материальный ущерб в размере не менее 149 920 евро.

Предприниматель при поддержке бывшего председателя ЦИК Кристине Берзини совершил действия, направленные на то, чтобы конкретное предприятие получило право оказывать услуги, связанные с обеспечением информационных систем, на муниципальных выборах в

2021 году. Уголовный процесс был начат 7 ноября 2022 года.

Следствие выяснило, что предприниматель в закупочной документации, возможно, указал не соответствующую действительности информацию о запланированных услугах, тем самым получив оплату от ЦИК за фактически не выполненные работы. Причастные работники

ЦИК, осознавая последствия противоправных действий предпринимателя, подписали поддельную документацию. В ходе досудебного расследования не выявлено фактов, позволяющих поставить под сомнение легитимность выборов 2021 года.

KNAB предлагало бывшему председателю ЦИК Берзине предъявить обвинение в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, поддержке мошенничества в крупном размере и подделке служебных документов, предпринимателю — в мошенничестве в крупном размере, а действующим сотрудникам ЦИК — в поддержке мошенничества в крупном размере и подделке служебных документов.

К обоим сотрудникам ЦИК меры пресечения не применены, их должности KNAB не называет.

KNAB также предлагает прокуратуре продолжить применение принудительных мер к предприятию, в интересах которого совершались преступления. Уголовный процесс был начат против еще семи человек, однако в ходе расследования подозрения в отношении этих людей не подтвердились, и в расследовании они участвуют в качестве свидетелей.

По данным с сайта Бюро по надзору за закупками, в июне 2021 года SOAAR получило право заключить договор с ЦИК на сумму 275 370 евро о внесении изменений в систему управления выборами, техническом сопровождении голосования и подсчета голосов и поддержке пользователей на муниципальных выборах 2021 года.

В апреле того же года предприятие получило еще один договор на сумму 154 802 евро на внесение изменений в систему управления выборами, техническую поддержку при подготовке списков кандидатов и бюллетеней, а также поддержку пользователей на муниципальных выборах 2021 года.

Директор SOAAR Ренарс Каджулис в своем заявлении для СМИ утверждает, что компания в течение 12 лет занималась программированием для нужд выборов по самым низким ценам на рынке. Он утверждает, что в уголовном процессе, начатом KNAB в 2022 году, фигурирует только одно возможное нарушение закона, которое состоит в том, что SOAAR якобы не закупало никакого компьютерного оборудования для выполнения заказов ЦИК, тем самым произошла крупномасштабная фальсификация документов и мошенничество, повлекшее за собой убытки государству на сумму 56 265 евро.

Как заявил Каджулис, KNAB и прокуратура считают, что компьютерная техника, купленная в виде компонентов, не является компьютерной техникой. KNAB и прокуратура не принимают никаких доказательств и не позволяют предприятию физически показать купленную технику

и документы, утверждает Каджулис. Кроме того, компьютерная техника вообще не являлась предметом договора с ЦИК. Аресты, наложенные на средства и имущество предприятия, парализовали его работу, утверждает представитель SOAAR.

SOAAR упоминается и в расследуемом Бюро внутренней безопасности уголовном процессе против двух должностных лиц Управления по делам гражданства и миграции, одного должностного лица Государственного агентства регионального развития и предпринимателя по подозрению в противозаконных действиях при закупках по созданию электронного

онлайн-регистра избирателей. Латвийское телевидение ранее сообщило, что упомянутый предприниматель — Ренарс Каджулис.

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