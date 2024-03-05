Бюро внутренней безопасности (БВБ) обратилось в Прокуратуру Рижского судебного округа с просьбой начать уголовное преследование против бывшего сотрудника Госагентства обеспечения МВД Латвии и частного лица за легализацию средств, полученных преступным путем.

В ходе досудебного следствия было установлено, что бывший сотрудник Госагентства обеспечения в течение четырех лет легализовал более 740 000 евро, а частное лицо, в свою очередь, за этот же период "отмыло" 130 000 евро.

Следует отметить, что одновременно с расследованием по делу о возможном "отмывании" денег Бюро внутренней безопасности расследовало и другие уголовные правонарушения, совершенные сотрудником Госагентства обеспечения, направленные на получение незаконной имущественной выгоды. За эти преступления суд первой инстанции уже признал данное лицо виновным, однако решение суда на данный момент не вступило в законную силу, поэтому стороны еще могут его обжаловать.

Преступные деяния связаны с работой в Госагентстве обеспечения МВД.

После обнаружения данных преступлений госструктура прервала с сотрудником трудовые отношения.

БВБ напоминает, что никто не может быть признан виновным в совершении уголовного преступления, пока его вина не будет доказана в суде в соответствии с Уголовно-процессуальным законом.

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