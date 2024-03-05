Минувшей ночью в Тукумском крае в результате пожара погиб человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

ГПСС получила вызов в Тукумсский край, где на втором этаже двухэтажного жилого дома горел мусорный бак и домашние вещи.

До прибытия ГПСС из дома были эвакуированы два человека, которые получили травмы. Во время тушения пожарные обнаружили еще одного человека, у которого медики констатировали смерть.

В понедельник пожарные тушили четыре пожара прошлогодней травы — в Кримулдской волости Сигулдского края, на улице Августа Деглава в Риге, в Рендской волости Кулдигского края и в Угальской волости Вентспилсского края.

В минувшие сутки в ГПСС поступило 38 вызовов — 14 на пожары, 17 на спасательные работы, а семь вызовов были ложными.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!