Гражданин Латвии пытался тайно вывезти из России золото, однако литовские таможенники пресекли попытку.

По информации Клайпедской территориальной таможни, гражданин Латвии прибыл из Калинингражской области на территорию Литвы пешком. Он устно заявил таможенникам, что везет 9 упаковок с лекарствами и 1,4 литра вина.

После проведения личного досмотра и физического досмотра перевозимых товаров сотрудники таможни обнаружили во внутреннем кармане куртки гражданина два незадекларированных золотых слитка с проштампованным номером качества 585.

Общий вес золотых слитков составил около 100 граммов. Изъятый товар оценен в 3 278 евро.

Таможенники изъяли золото, а также составили протокол на нарушителя. За подобное правонарушение также предусмотрен штраф в размере от 3500 до 6000 евро.

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