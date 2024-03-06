В начале февраля 2024 года на острове Доле в Саласпилсском крае был найден мешок с телом мужчины. По подозрению в убийстве, а также в осквернении трупа, совершенном в группе и по предварительному сговору, задержаны двое подозреваемых. В полиции отмечают, что убийство, скорей всего, было совершено еще 1 января, и сначала тело несколько дней хранили на балконе одной из квартир в Агенскалнсе.

По данным пресс-центра Госполиции, 7 февраля, в 14.30 на пульт дежурного полиции поступило сообщение от очевидца, который сообщил, что на острове Доле он заметил странный большой мешок. Свидетель предположил, что внутри, судя по всему, находится тело. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в мешке действительно спрятан мертвый мужчина.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники 1 отдела 1 бюро Управления уголовной полиции Рижского региона провели масштабные оперативные мероприятия и 14 февраля задержали подозреваемых в убийстве. Ими оказались ранее не судимые мужчины 1961 и 1972 г.р.

В ходе предварительного следствия было установлено, что причиной убийства стал конфликт личного характера, который разгорелся между участники распития алкоголя в одной из квартир в Агенскалнсе. По предположению следствия, убийство было совершено 1 января 2024 года, после чего тело положили в пакет, обмотали изолентой и спрятали на балконе.

Спустя неделю тело в мешке переместили к многоквартирному дому, где пакет простоял еще пару дней. Затем предполагаемые преступники взяли напрокат машину и отвезли тело на остров Доле.

Один из задержанных оставлен под арестом, а ко второму применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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