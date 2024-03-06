По информации пресс-центра Госполиции, 22 февраля, в рамках начатого ранее уголовного процесса полиция задержала группу лиц, подозреваемую в незаконном выращивании марихуаны, а также в незаконном обороте наркотиков.

В рамках расследования были проведены обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых полиция изъяла большое количество саженцев марихуаны, а также дорогое оборудование, необходимое для выращивания марихуаны. Кроме того, конфискованы автомобили, наличные деньги, бензин и золотые украшения, а также оборудование для ведения видеонаблюдения и охраны.

В полиции сообщили, что 22 февраля сотрудники 4-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона при содействии своих коллег из спецподразделения Omega, а также сотрудников Отдела техподдержки Главного управления полиции порядка задержали группу лиц 1977, 1980, 1982 и 1996 г.р., подозреваемую в незаконном обороте наркотиков.

В рамках уголовного процесса полиция провела несколько обысков. В частности в Рижском регионе нашли подпольное производство, где выращивали марихуану. Плантация занимала 160 квадратных метров. Там стражи порядка изъяли 640 саженцев марихуаны, а также дорогостоящее оборудование: вентиляторы, фильтры, кондиционеры, удобрения, саженцы, горшки и т. д. Эксперты оценили стоимость оборудования на 1 миллион евро.

Кроме того, на территории данного хозяйства полиция также изъяла 1,5 тонн дизельного топлива, мобильные телефоны, камеры видеонаблюдения и охранные устройства.

Продолжая расследование, обыски были проведены и в Тукумском крае, где удалось найти и изъять еще 11 саженцев марихуаны, золотые украшения, 20 000 евро наличными, 2 тонны дизельного топлива, автомобиль и мобильные телефоны.

В ходе еще одного обыска, также проведенного под Тукумсом, полиция изъяла мобильные телефоны и автомобиль.

Также во время обыска, проведенного в Юрмале, по месту жительства одного из подозреваемых, изъят 1 грамм амфетамина, 105 евро наличными, золотые украшения, две машины и мобильные телефоны.

23 февраля суд выдал санкцию на арест задержанных. Следствие продолжается.

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija

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