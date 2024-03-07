Служба госбезопасности (СГБ) 27 февраля обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении бывшего депутата Сейма Латвии Глории Гревцовой, которую подозревают в оправдании военных преступлений, совершенных Россией.

Уголовный процесс был начат по статье 74.1 Уголовного закона Латвии. По сообщению СГБ, Гревцова, еще будучи депутатом Сейма, на видеоплатформе TikTok разместила видеообращение, в котором поставила под сомнение достоверность информации, размещенной в Латвийском музее оккупации и высказанной экскурсоводом.

Как сообщалось, 22 января 2023 года Гревцова посетила Музей оккупации Латвии и опубликовала размышления об увиденном. Женщина назвала музей "так называемым музеем" и заявила, что "если раньше казалось, что у нас пропаганда, то пройдясь по музею понимаешь — вот она, пропаганда". Позже Гревцова опубликовала в TikTok новое видео, в котором объяснила, что "не отрицает факт оккупации, так как такой период в истории нашей страны, к сожалению, был".

Депутат от "Нового Единства" Эдмундс Юревицс обратился в прокуратуру с просьбой оценить высказывания депутата, поскольку они явно указывают на желание публично отрицать оккупацию Латвии. Он также указывает, что Гревцова сняла видео непосредственно в помещении Музея оккупации, что свидетельствует о том, что заявления были не случайными, а преднамеренными действиями.

В ходе расследования СГБ обнаружила также опубликованные другими лицами в социальных сетях видеообращения, содержащие признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 74.1 Уголовного закона Латвии. В видеоматериалах, опубликованных Гревцовой, Служба госбезопасности констатировала оправдание военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

Служба госбезопасности напоминает, что никто не считается виновным до тех пор, пока его вина не будет признана в установленном законом порядке.

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