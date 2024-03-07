По информации Госслужбы окружающей среды, в Букулты (Яунциема гатве 19d) и на Югле (улица Пакалниешу 11) найдены выброшенные химические вещества. В настоящее время устанавливаются виновные в загрязнении окружающей среды.

Прибывшие по указанным адресам инспекторы констатировали, что неизвестные злоумышленники выгрузили большое количество упаковок с минеральными удобрениями, а также пакеты с неизвестными химвеществами и их остатками.

Госслужба охраны среды призывает жителей, располагающих информацией (фото/видео) о возможных виновниках загрязнения, сообщать ведомству. Также Служба просит сообщать о необычном или подозрительном движении легкового грузового транспорта в указанных районах в период с 4 по 6 марта.

В настоящее время Госслужба окружающей среды при поддержке Рижского самоуправления и SIA Rīgas meži организовали уборку химвеществ.

За административное нарушение Рижской муниципальной полицией начат процесс.

Foto: VVD

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