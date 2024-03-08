Бюро Криминальной полиции Курземского региона разыскивает двух мужчин, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Также полиция просит отозваться всех, кто мог пострадать от преступных действий и разыскиваемых, и двух уже задержанных подозреваемых.

В полиции пояснили, что в настоящее время ведется досудебное расследование по тяжким и особо тяжким преступлениям, связанным с насилием и незаконным ограничением свободы человека.

Двое подозреваемых по этому делу уже задержаны, еще двое находятся в розыске.

В полиции предупреждают, что действия разыскиваемых мужчин могут быть непрогнозируемыми и опасными, поэтому призывают ни в коем случае не пытаться их задержать своими силами, а сразу же сообщать правоохранительным органам.

Полиция просит также отозваться всех, кто мог пострадать от незаконных действий данных лиц.

Информацию просьба сообщать по телефону 110. Анонимность гарантируется.

Фото: Valsts policija

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