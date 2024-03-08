В полиции пояснили, что в настоящее время ведется досудебное расследование по тяжким и особо тяжким преступлениям, связанным с насилием и незаконным ограничением свободы человека.
Двое подозреваемых по этому делу уже задержаны, еще двое находятся в розыске.
В полиции предупреждают, что действия разыскиваемых мужчин могут быть непрогнозируемыми и опасными, поэтому призывают ни в коем случае не пытаться их задержать своими силами, а сразу же сообщать правоохранительным органам.
Полиция просит также отозваться всех, кто мог пострадать от незаконных действий данных лиц.
Информацию просьба сообщать по телефону 110. Анонимность гарантируется.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь