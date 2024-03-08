В четверг, 7 марта, на пункте пограничного контроля "Гребнево" был задержан некий гражданин Украины, который предлагал пограничникам взятку в размере 50 евро, сообщает LETA.

Въезжающий в Латвию гражданин Украины хотел пересечь государственую границу безь документов, подтверждающих цель и условия пребывания, а также без действующего проездного документа.

Ознакомившись с отказом во въезде, мужчина передал пограничникам 50 евро в качестве взятки за то, чтобы ему все же разрешили пересечь границу страны без документов.

Против гражданина Украины 1966 года рождения начат уголовный процесс за дачу взятки по первой части 323-й статьи Уголовного закона. Мужчина признан подозреваемым и в качестве меры пресечения применен арест.

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