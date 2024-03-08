Сотрудники Дорожной полиции Польши задержали 57-летнего гражданина Латвии, который в пьяном виде находился за рулем грузовика Volvo. В организме водителя констатировали 3 промилле алкоголя. При этом, желая избежать ответственности, он пытался выдать себя за пассажира.

В минувшее воскресенье дежурный полицейского участка Граево (Подляское воеводство) получил сообщение от одного из водителей, который заметил на дороге 61 грузовой автомобиль, маневры которого могли свидетельствовать о том, что шофер находится в состоянии алкогольного опьянения.

Патруль дорожной полиции Граево заметил указанный грузовик в городе Гуты: к той поре Volvo уже съехал в придорожную канаву. Когда полицейские подъехали к месту происшествия, водитель — 57-летний гражданин Латвии — сидел на пассажирском сидении и заявил, что фурой управлял другой человек.

В ходе разговора полицейские почувствовали исходивший от водителя запах алкоголя. Первоначальный тест на алкотестере показал содержание в организме почти 3 промилле алкоголя. В итоге, водителя задержали и сопроводили в участок. У нарушителя забрали водительские права, а его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Вождение автотранспортного средства в состоянии алкогольного опьянения наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

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