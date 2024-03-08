В распоряжение программы Латвийского телевидения (LTV) Kultūršoks попали свидетельства семи студенток Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) о сексуальных домогательствах со стороны отдельных преподавателей.

Журналистам программы Kultūršoks известны имена возможных виновных, но они пока не будут обнародованы, поскольку необходимо собрать доказательства.

Показания будут переданы в бюро Омбудсмена, представитель которого заявил в программе, что они свидетельствуют о систематическом недопустимом поведении.

Информация, доступная журналистам программы, показывает, что на одного преподавателя академии поступило сразу несколько жалоб.

Студентки рассказали, что ощущения после приставаний были отвратительными, создавали чувство страха, мешали учебе, вызывали проблемы со здоровьем и другие проблемы.

В начале февраля ректор JVLMA Гунтарс Пранис издал приказ о правилах поведения сотрудников академии, в котором говорится, что любая форма домогательств не соответствует общепринятым нормам этики и поведения.

В отделе по связям с общественностью Государственной полиции уточнили, что полиция пока не получала никаких заявлений о возможных сексуальных преступлениях в JVLMA. Если человек в результате этих преступлений пострадал, сотрудники правоохранительных органов предлагают обратиться в Госполицию с заявлением.

Пранис пояснил, что одно заявление было получено 22 января. В ответ на это было созвано заседание Комиссии по этике, а также вопрос обсуждался с вовлеченными сторонами.

Также Пранис сообщил, что подозреваемый в этом сотрудник академии получил дисциплинарное взыскание, однако ректор JVLMA не уточнил, какое именно.

Ректор предлагает студентам в таких случаях немедленно обратиться к ректору или любому другому сотруднику академии, которому человек доверяет и который может помочь решить вопрос.

По заявлению ректора издано распоряжение о правилах поведения сотрудников JVLMA. Пранис подчеркнул, что все сотрудники и студенты академии проинформированы о содержании этого приказа.

Сегодня вечером, еще до выхода программы LTV в эфир, совет JVLMA выступил с заявлением для средств массовой информации, в котором сообщил, что в ответ на опубликованную в СМИ информацию о возможных неэтичных действиях профессорско-преподавательского состава JVLMA по отношению к студенткам было созвано внеочередное заседание совета.

Совет JVLMA считает, что любая форма насилия в отношении студентов неприемлема и к ней следует относиться с абсолютной нетерпимостью. Чтобы решить в академии проблему безопасности, совет решил немедленно создать анонимную анкету, с помощью которой студенты смогут анонимно подавать жалобы непосредственно в совет JVLMA. Ожидается, что анонимная анкета будет доступна студентам уже с понедельника.

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