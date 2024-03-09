Вечером в пятницу в Риге, в микрорайоне Саркандаугава, горели входные двери одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС, VUGD).

В 23:00 часа VUGD получила вызов на ул. Хапсалас в Риге, где в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома горела входная дверь на площади 0,5 кв. м. Пожарные эвакуировали из квартиры двух человек, еще один эвакуировался из здания своими силами до прибытия пожарных-спасателей.

За минувшие сутки VUGD получила в общей сложности 48 вызовов: 16 на тушение пожаров, 18 на спасательные работы, 14 вызовов оказались ложными.

За последние 24 часа не было зафиксировано масштабных пожаров и во всех происшествиях обошлось без пострадавших и погибших.

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