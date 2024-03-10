В воскресенье утром из Рижского городского канала был поднят на берег человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Инцидент произошел 10 марта около 6:00 у бульвара Аспазияс.
Спасатели вытащили человека из канала и передали сотрудникам Неотложной медицинской помощи.
В целом за минувшие сутки, с 6:30 субботы до 6:30 воскресенья, сотрудники ГПСС приняли участие в 14 спасательных работах.
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