Foto: LETA

В воскресенье утром из Рижского городского канала был поднят на берег человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Инцидент произошел 10 марта около 6:00 у бульвара Аспазияс.

Спасатели вытащили человека из канала и передали сотрудникам Неотложной медицинской помощи.

В целом за минувшие сутки, с 6:30 субботы до 6:30 воскресенья, сотрудники ГПСС приняли участие в 14 спасательных работах.

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