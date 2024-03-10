Южное отделение Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего жителя Олайне Валерия Масальского (1976 года рождения).
7 марта этого года Валерий Масальский покинул свое место жительства в Олайне, на улице Земгалес. Местонахождение мужчины до сих пор неизвестно.
Приметы пропавшего мужчины: рост 182 см, короткие, русые волосы.
Был одет в черную куртку, синие джинсы, коричневые туфли, черную шляпу с белыми полосками. Мужчина хромает на обе ноги.
Госполиция призывает всех, кто знает возможное местонахождение Валерия Масальского, звонить на номер 110 или 67085938.
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