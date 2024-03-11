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Враждебные и грубые высказывания не всегда нужно расценивать как преступление на почве ненависти. К такому выводу пришла прокуратура, проверяя решение полиции о прекращении уголовного процесса об агрессивных выпадах женщины по отношению к другому человеку.

Речь идет о случае, который произошел 28 июля 2022 года на бульваре Анниньмуйжас в Риге. Как сообщила потерпевшая, женщина в ответ на отказ говорить по-русски угрожала ей, толкалась, обзывала "нацисткой", ударила и сорвала с шеи цепочку. Пост потерпевшей вызвал значительный резонанс в СМИ и в обществе.

В ходе проверки прокуратура установила, что решение полиции о прекращении уголовного дела является правомерным, и в нем приведена достаточная аргументация отсутствия состава преступления на почве ненависти.

При этом расследование выявило признаки административного нарушения, и может быть начат административный процесс о нарушениях в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка. За такое нарушение физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 500 евро.

В ходе расследования выяснилось, что конфликт возник на почве обмена высказываниями, произошедшего несколькими днями ранее, что и стало основой для последующего конфликта, который был заснят на видео.

Прокуратура указывает, что зачастую в повседневном общении под термином "язык ненависти" подразумеваются также разжигающие ненависть, грубые формы выражения, оскорбляющие человеческую честь и достоинство. Каждый случай должен оцениваться с учетом его фактических обстоятельств, и только в том случае, когда признаки нарушения совпадают с признаками состава конкретного уголовного преступления, предусмотренного Уголовным законом, имеется основание для уголовного процесса.

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