Госполиция закончила расследование по делу об использовании на охоте в Яунлутринской волости Салдусского края запрещенных средств, методов, орудий или приемов.

В декабре прошлого года в Интернете появилось видео, на котором видно, что кто-то производит выстрелы из едущей машины в направлении лесных животных. По факту произошедшего был начат уголовный процесс.

В ходе расследования выяснилось, что 9 декабря 2023 года в Яунлутринской волости были нарушены правила охоты. Охотник заметил, что из облавы выбежали не менее восьми оленей, которые двигались в сторону автодороги Вентспилс — Кулдига — Салдус. В лесном массиве он с охотничьим ружьем сел в автомобиль за водителем. По указанию мужчины водитель начал преследование оленей, что также видно в видеоматериале.

Через открытое окно автомобиля мужчина произвел не менее двух целенаправленных выстрелов в сторону оленей. После выстрелов олени изменили направление бега через автодорогу Вентспилс — Кулдига — Салдус.

Водитель автомобиля, в свою очередь, воспользовавшись имеющимся у него транспортным средством в качестве запрещенного общеопасного средства и запрещенного орудия на охоте, совершил на автодороге целенаправленный маневр в сторону нескольких оленей с целью их сбить.

Тела животных не были обнаружены, поскольку мясо, вероятно, забрали охотники. Однако, Государственная служба леса доказала, что были убиты два оленя. Был составлен расчет причиненного ущерба, который составляет 11 160 евро.

Согласно Уголовному закону, использование запрещенных общеопасных средств, методов, орудий или приемов на охоте наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, или кратковременным лишением свободы, или надзором пробации, или общественной работой, или штрафом. Размер штрафа определит суд.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!