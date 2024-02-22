Несколько негосударственных организаций направили Рижскому самоуправлению открытое письмо, выразив обеспокоенность по поводу предполагаемой охоты в столице. Авторы письма утверждают, что проект "Об охоте на территории города Риги" не продуман, в нем не объясняется, почему недостаточно уже действующих норм. А вот председатель правления Латвийского союза охотников (LMS), с которым связался портал Delfi, считает иначе. Предложения друзей природы об альтернативах охоте — посадку кайенского перца и чеснока между сельскохозяйственными культурами — он называет абсурдными и оторванными от реальности.

Авторы открытого письма ссылаются на выявленные за последние годы нарушения охоты, отсутствие контроля, несчастные случаи, связанные с охотой, в том числе недавний случай с отстрелом оленя из движущегося автомобиля. "Особую тревогу вызывает тот факт, что охоту планируется разрешить практически на всей территории Риги, за исключением центра, в том числе в густонаселенных микрорайонах, где расположены образовательные учреждения и местах отдыха людей (парки, пляжи и т. д.)", — говорится в письме.

Как заявил порталу Delfi председатель правления LMS Янис Бауманис, авторы письма не понимают реальной опасности, исходящей от животных: "Я очень хотел бы посмотреть, как кто-то сажает чесночные борозды где-то в посевах зерновых, да и где на территории Риги эти поля, разоряемые кабанами? Что касается предложения о постройке заграждения, то его неэффективность уже доказана в Вецаки, где кабаны сломали забор во дворах и огородах", — говорит Бауманис.

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