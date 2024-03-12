9 марта по сигналу от соседей Государственная полиция задержала мужчину, который избивал свою жену.

Как сообщили в полиции, вызов поступил из многоквартирного дома в Кенгарагсе. Соседи сообщили, что женщина нуждается в помощи и предположительно пострадала от семейного насилия.

На месте происшествия полицейские обнаружили, что муж женщины 1977 года рождения был пьян. Сразу же было принято решение о его отделении от семьи, а потерпевшая доставлена в лечебное учреждение, где было установлено, что она получила телесные повреждения средней тяжести, за что полагается уголовная ответственность.

Виновный был задержан в Алуксне на следующий день, 10 марта.

В ходе расследования установлено, что в тот день между супругами произошла ссора, и мужчина избил жену. Женщина выбежала на лестничную клетку и позвала на помощь, после чего соседи вызвали полицию.

Начат уголовный процесс по пункту 7 части 2 статьи 126 части Уголовного закона — за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести, если оно было совершено в отношении супруга. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы либо штраф.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе. Вопрос о мере пресечения для него будет решаться.

Госполиция выражает благодарность соседям, которые вызвали на место происшествия оперативные службы, а также призывает людей быть бдительными и сообщать в полицию в случае подозрений о семейном насилии.

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