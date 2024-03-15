Минувшей ночью в Латвии задержаны двое вандалов, сторонников российской агрессии, которые рисовали на стенах букву Z, сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Квалификация преступления определится в течение дня. Более подробная информация об этом деле может быть предоставлена​​общественности позже, добавил министр.

По его мнению, рисование на стенах букв Z и других символов российской агрессии — это не хулиганство, а более серьезное преступление, поскольку подобные действия имеют конкретную цель.

Козловскис сказал, что в последнее время подобных нарушений много, и полиция работает в усиленном режиме. Он также призвал людей немедленно сообщать в полицию, если они замечают подобные акты вандализма, вражды или агрессии.

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