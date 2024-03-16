Британские СМИ сообщают, что в начале марта в Лондоне состоялись "похороны" Лауриса Заубе (на фото), который при загадочных обстоятельствах пропал без вести после вечеринки в Новогоднюю ночь в Марупском крае. Церемония "похорон" проходила в одной из популярных католических церквей, а 10 000 фунтов стерлингов заплатил за нее ранее судимый педофил.

Как сообщает Degpunktā, эта странная история попала в поле зрения и латвийской полиции. Семья пропавшего Лауриса в шоке и не понимает, каким образом следы его исчезновения ведут в Великобританию.

DailyMail сообщает, что в похоронах участвовали "скорбящие" из числа нанятых актеров, гроб был пуст, а организатором этого странного мероприятия стал ранее судимый за педофилию мужчина, выдающий себя за брата пропавшего Лауриса и называющий себя "Клайдом Заубе".

Похороны были организованы на высшем уровне: гроб был размещен на катафалке, который везли запряженные в специальную повозку лошади, в церкви были выставлены фотографии Лауриса, все это фиксировалось на фото и видео. Также к церкви на "прощание" с Лаурисом съезжались незнакомые люди на старинных автомобилях.

Подозрения относительно того, что похороны могут быть ненастоящими, возникли у священника Руперта МакХарди, который занимался подготовкой проповеди для прощальной церемонии. Когда же он понял, что гроб пуст, а вместо скорбящих в церковь прибыли актеры, священнослужитель прекратил церемонию. Сам же организатор похорон — "Клайд Заубе" — от общения с Макхарди отказался.

Позже было установлено, что за похоронами стоит некий Джеки Джхай, который ранее был осужден в Великобритании за педофилию. Примечательно, что в похоронном бюро он предъявил работникам, готовившим церемонию прощания, свидетельство о смерти Лауриса Заубе, якобы выданное в России.

Семья Лауриса пребывает в шоке от новостей от Лондона и надеется, что разобраться с этой ситуацией им поможет и латвийская, и британская полиция. Брат Лауоиса — Арис — не понимает, в чем смысл этих "похорон".

По данным британских СМИ, 38-летний Джеки Джхай был осужден за педофилию в 2016 году. Тогда его признали виновным в сексуальном использовании двух 15-летних девочек. Известно, что он представлялся им продюссером фильмов из Голливуда, покупал алкоголь и водил на вечеринки. Имя Джхая появлялось в британской прессе и в прошлом году, когда тот устроил съемки фальшивой "красной дорожки", в которых приняли участие десятки детей.

Журналисты DailyMail выяснили, что Джхай не имеет никакого отношения к киноиндустрии, а является обычным мошенником, который любит потешить свое собственное "эго". Однако, что настораживает в случае с Заубе, так это тот факт, что Джхай около трех лет назад снялся в клипе вместе с Лаурисом. В клипе видны и другие подростки, а также проезжающий мимо поезд компании Pasažieru vilciens, что дает основания предполагать о том, что Джери бывал в Латвии и был знаком с Лаурисом.

В Госполиции сообщили, что Лаурис Заубе все еще находится в розыске, однако от более подробных комментариев на эту тему воздержались.

Как уже сообщалось ранее, Заубе (2001 г.р.) в последний раз видели 1 января, в 02.00 в гостевом доме Pēterstraupes (Страупциемс, волость Салас). Известно, что он мог уйти в сторону Гатциемса.

Братья Лауриса рассказали журналистам, что в ходе поисков была найдена она вещь, которая, скорей всего, принадлежала пропавшему мужчине. Они допускают, что кто-то таким образом мог заметать следы, поскольку вещь нашли совершенно в другом месте от той точки, где в последний раз засекли телефон Лауриса.

Братья и близкие Лауриса не верят, что он мог с собой что-то сделать. Пропавшего характеризуют как позитивного, веселого, дружелюбного человека. Возможно, его могли куда-то увезти. К тому же оказалось, что показания участников вечеринки, на котрой был Лаурис, отличаются.

Семья Лауриса уверена — если там произошел конфликт, полиция обязательно должна это выяснить, а также найти виновного, если совершено преступление.

Поиски пропавшего Лауриса Заубе продолжаются. Всех, у кого имеется информация, которая может помочь расследованию, просьба обращаться в полицию по телефонам 67086678 или 110.

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