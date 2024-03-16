Видеорегистратор, установленный в автомобиле, запечатлел ситуацию на улице Авоту, где водитель 22-го троллейбуса запечатлел спешившего обогнать всех BMW.

Инцидент произошел на улице Авоту, неподалеку от перекрестка с улицей Стабу. Как можно заметить на видео, водитель BMW X3 едет по узкой улице за 22-м троллейбусом, которому скоро нужно подъехать к остановке, чтобы выпустить пассажиров. В это время водитель легкового автомобиля, заметив, что на встречной полосе нет транспортных средств, решил всех обогнать.

Однако маневр не удался — на встречной уже появился другой троллейбус 22-го маршрута, водитель которого максимально близко подъехал к BMW, чтобы тот не успел завершить агрессивный маневр. После этого водитель легкового автомобиля решил отъехать назад, одновременно с этим водитель троллейбуса снова максимально близко подъехал к BMW.

В итоге, BMW был вынужден ждать, когда все разъедутся, чтобы вернуться в свою полосу, так никого и не обогнав.

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