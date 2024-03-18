Вчера полицейские поймали на дорогах Латвии 16 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также еще четырех — управлявших автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
11 водителей, пойманных в нетрезвом состоянии, были настолько пьяны, что им грозит уголовный процесс а также конфискация транспортного средства или выплата его стоимости. Уголовные процессы грозят и четырем водителям, управлявших автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
Трое водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии, находились в состоянии все же более легкого алкогольного опьянения, в связи с этими случаями возбуждены дела об административных правонарушениях.
Всего в эти выходные — в субботу и воскресенье — за вождение в нетрезвом виде были оштрафованы 33 водителя, большинство шоферов были в состоянии алкогольного опьянения.
В то же время в последние недели за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения было оштрафовано меньше водителей.