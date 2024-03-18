В воскресенье, 18 марта, за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения наказаны 20 водителей, сообщила агентству LETA в Государственной полиции.

Вчера полицейские поймали на дорогах Латвии 16 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также еще четырех — управлявших автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

11 водителей, пойманных в нетрезвом состоянии, были настолько пьяны, что им грозит уголовный процесс а также конфискация транспортного средства или выплата его стоимости. Уголовные процессы грозят и четырем водителям, управлявших автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Трое водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии, находились в состоянии все же более легкого алкогольного опьянения, в связи с этими случаями возбуждены дела об административных правонарушениях.

Всего в эти выходные — в субботу и воскресенье — за вождение в нетрезвом виде были оштрафованы 33 водителя, большинство шоферов были в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время в последние недели за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения было оштрафовано меньше водителей.

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