Департамент административных дел Верховного суда (ВС) сегодня отменил решение Административного окружного суда в части, которая отклоняла иск не привитой от "Covid-19" госслужащей против учреждения о ее увольнении, сообщили в суде.

Решение суда оставлено в силе в части о решении учреждения отправить сотрудницу в простой без выплаты заработной платы.

Согласно общедоступной информации, иск к Службе государственных доходов (СГД) и Министерству финансов подала сотрудница СГД Лолита Лусе.

Верховный суд пришел к выводу, что на момент, когда СГД уволила Лусе с должности, для исполнения ею своих обязанностей требовалось наличие ковид-сертификата о прививке или перенесенном заболевании.

Пока Минфин рассматривал жалобу, чрезвычайное положение закончилось, законодательство изменилось, и сертификат перестал быть обязательным для работы.

Верховный суд пояснил, что административный процесс начинается с решения нижестоящего органа, но не заканчивается им. Оспаривание административного акта является продолжением административной процесса. Если в ходе оспаривания изменились применимые правовые нормы, вышестоящий орган должен применить новую правовую норму.

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