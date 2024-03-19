Автомобиль BMW 530 с латвийскими номерами и с прицепом Niewiadow BR2 остановили для проверки в минувшее воскресенье в Пасвальском районе. Сотрудники Шяуляйского пограничного пункта и Департамента миграции констатировали, что транспортным средством управлял 32-летний гражданин Латвии.
Водитель предъявил пограничникам соответствующие личные документы, документы на автомобиль и прицеп. Однако российские водительские права вызвали сомнения у пограничников: в них содержались записи, разрешающие управлять транспортными средствами семи категорий.
По предварительным данным, документ является подделкой. Задержанного доставили на допрос, а автомобиль передали владельцу BMW, который ехал с ним машине.
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