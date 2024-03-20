Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры временно было приостановлено движение поездов на участке Засулаукс — Дубулты, сообщил агентству LETA представитель AS Pasažieru vilciens Эдгарс Бутанс.
Сотрудники VAS Latvijas dzelzceļš устранили повреждения. Задержки поездов произошли и на смежных линиях.
Бутанс призывает пассажиров следить за актуальной информацией о движении поездов в мобильном приложении и на сайте Vivi.
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