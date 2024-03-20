Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры временно было приостановлено движение поездов на участке Засулаукс — Дубулты , сообщил агентству LETA представитель AS Pasažieru vilciens Эдгарс Бутанс .

Сотрудники VAS Latvijas dzelzceļš устранили повреждения. Задержки поездов произошли и на смежных линиях.

Бутанс призывает пассажиров следить за актуальной информацией о движении поездов в мобильном приложении и на сайте Vivi.