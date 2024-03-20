Государственная полиция установила личности предполагаемого водителя и пассажиров, которые ехали в Тинужи со скоростью более 200 километров в час (км/ч).

Как сообщает Госполиция в Twitter, начат административный процесси.

В то же время продолжается работа по выяснению обстоятельств и усилению совокупности доказательств, поэтому полиция призывает очевидцев происшествия или водителей, которые могли зафиксировать момент происшествия с помощью видеорегистратора, связаться с ними по телефону 67 829 185 или 110.

Во вторник, 19 марта, в социальных сетях распространилось видео с безрассудным поведением подростков, которые на автомобиле Audi разогнались до 240 км/ч и на этой скорости въехали в населенный пункт Тинужи. Автомобиль с подростками чудом избежал столкновения со встречным автомобилем, вылетев в кювет.

Увеличив скорость с 220 до 240 км/ч, автомобиль въехал в населенный пункт Тинужи, где разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч. Когда пассажиры почувствовали, что это может плохо закончиться, то призвали водителя тормозить: "тормози! Город! 230!" Водитель же не послушал, но продолжал давить педаль газа — держа при этом в руке мобильный телефон.

Однако за поворотом появилось неожиданное препятствие — на обеих полосах перед несущимся на дикой скорости Audi оказались грузовики. Водитель Audi начал резко тормозить и лишь в последний момент со скоростью около 80 км/ч направил машину в кювет, так как противоположная полоса была занята другими авто. Водителю чудом удалось "вырулить" одной рукой, при этом зацепив боковое зеркало другого автомобиля.

Избежав трагедии, подростки остановились у края дороги и начали восторженно снимать свой автомобиль, демонстрируя в ролике перегретые и дымящиеся тормоза.

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