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В субботу, 16 марта, несовершеннолетняя пьяная девушка попыталась сесть за руль арендованного автомобиля на Югле, сообщила агентству LETA представитель полиции Рижской Муниципальной полиции Кристине Клявениеце.

Во время патрулирования в районе Югла полицейские муниципальной полиции заметили на перекрестке арендованную машину Bolt Drive, которая пыталась тронуться с места. Девушка, находившийся на водительском месте, увидев приближающихся правоохранителей, пересела на пассажирское сидение.

В ходе беседы с пассажирами автомобиля выяснилось, что автомобилем управляла несовершеннолетняя девушка. Она хотела попробовать себя в роли водителя автомобиля, хотя у нее нет водительских прав.

Во время разговора с задержанной девушкой полицейские заподозрили, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. На место прибыли сотрудники Государственной полиции и провели тест на алкоголь. В дыхании девушки было обнаружено 1,37 промилле алкоголя. В отношении несовершеннолетнего, находящегося в состоянии опьянения, возбуждено дело об административном правонарушении.

Несовершеннолетнего передали сотрудникам Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.

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