Во время патрулирования в районе Югла полицейские муниципальной полиции заметили на перекрестке арендованную машину Bolt Drive, которая пыталась тронуться с места. Девушка, находившийся на водительском месте, увидев приближающихся правоохранителей, пересела на пассажирское сидение.
В ходе беседы с пассажирами автомобиля выяснилось, что автомобилем управляла несовершеннолетняя девушка. Она хотела попробовать себя в роли водителя автомобиля, хотя у нее нет водительских прав.
Во время разговора с задержанной девушкой полицейские заподозрили, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. На место прибыли сотрудники Государственной полиции и провели тест на алкоголь. В дыхании девушки было обнаружено 1,37 промилле алкоголя. В отношении несовершеннолетнего, находящегося в состоянии опьянения, возбуждено дело об административном правонарушении.
Несовершеннолетнего передали сотрудникам Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.