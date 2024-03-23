За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 133 ДТП.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 548 протоколов, в том числе 234 за превышение скорости и три за агрессивное вождение.
За вождение в состоянии опьянения задержаны пять водителей, возбуждено одно административное и четыре уголовных дела. У двух нетрезвых водителей будут конфискованы автомобили, а еще с двух взыскана стоимость транспортного средства.
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