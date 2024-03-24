В прошлом году в Латвии было зарегистрировано наименьшее количество краж из домов за последние 30 лет, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В 2023 в целом по Латвии зарегистрирована 731 кража из домов, это на 104 кражи меньше, чем в 2022 году. Снижение количества таких краж наблюдается с 2018 года.

"Еще в 2017 году было зарегистрировано 2603 кражи из домов. Мы видим, что в 2023 году количество зарегистрированных краж является самым низким с момента восстановления независимости Латвии", - заявил глава Государственной полиции Армандс Рукс.

Предметами, подверженными риску кражи из жилых помещений, в том числе из частных домов, являются в основном те, которые можно быстро продать.

В основном в Латвии из домов крадут бытовую технику, компьютерную технику, мобильные телефоны, золотые изделия, деньги, а также электроинструменты.

В 2023 году среди видов краж преобладали свободный доступ и проникновение путем взлома двери. Это свидетельствует о том, что владельцы склонны забывать запирать или намеренно не запирать двери дома, либо оставлять открытыми окна первого этажа. Вход через окна или балконные двери особенно актуален летом, когда жильцы иногда оставляют их открытыми.

Также грабители проникали в жилые помещения, открывая дверь или окно; разбиванием дверного или оконного стекла; взлом замка; путем регулировки ключей, либо через второй этаж, нажав на угол балконной двери или окна.

Хотя преступления часто совершаются потому, что владельцы оставили собственность открытой для воров, общий подход общества к защите своей собственности с годами становится все более серьезным.

Домовладельцы чаще используют функции безопасности, устанавливают камеры видеонаблюдения, создают группы в соцсетях и приложениях для общения, делятся важной информацией, в том числе о подозрительных лицах, и передают эту информацию в полицию. Также улучшению результатов способствует работа полиции вместе с активными действиями граждан по защите своего имущества.

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