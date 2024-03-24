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Исследование Института атомной физики и спектроскопии Латвийского университетa концентрации ртути в организме черных аистов выявило, что этот металл можно обнаружить как в скорлупе и оболочках яиц птиц, так и в их фекалиях, передает агентство LETA.

Ртуть и ее соединения токсичны — они могут вызывать различные проблемы со здоровьем людей и животных, а также загрязнять окружающую среду.

Одним из наиболее вредных соединений ртути является метилртуть. Для нее характерно накопление в пищевых цепях в результате процессов биоаккумуляции и биомагнификации, а небольшие концентрации ртути могут накапливаться до опасного для здоровья уровня.

В отличие от белых аистов, которые всеядны, черные аисты являются рыбоядными, их рацион состоит в основном из мелкой пресноводной рыбы. Следовательно, они подвергаются большему риску проглатывания ртути, объясняют исследователи.

В ходе исследования образцы были собраны в более чем 150 гнездовьях со всей территории Латвии. Всего за несколько лет было получено более тысячи образцов. Использование скорлупы и фекалий — неинвазивный метод обнаружения загрязнения, поскольку сбор образцов минимально беспокоит птиц, поясняют исследователи.

Результаты исследования показывают, что ртуть содержится как в яичной скорлупе и оболочках, так и в фекалиях черных аистов.

Самые низкие концентрации ртути были обнаружены в яичной скорлупе, где они составляли в среднем от пяти до 30 нанограммов на грамм. А вот концентрация ртурти в мембранах, отделенных от оболочек, была в среднем в 9–11 раз выше, достигая нескольких сотен нанограмм на грамм.

Средняя концентрация ртути в фекалиях составляла около 100 нанограмм на грамм. Ближайшее предельное значение, установленное в постановлении Кабмина о допустимой концентрации ртути в биоте, соответствует примерно 100 нанограммам на грамм.

Соавтор исследования, научный сотрудник Института атомной физики и спектроскопии Варшавского университета Анда Абола утверждает, что различия в концентрациях можно наблюдать между разными местами гнездования черных аистов и в зависимости от года сбора проб.

В настоящее время исследователи продолжают углубленный анализ данных, чтобы оценить распространение ртутного загрязнения на территории Латвии, а также возможное влияние установленных концентраций ртути на здоровье аистов.

Черные аисты в Латвии являются охраняемыми птицами, поскольку количество успешно гнездящихся пар птиц в стране уменьшается под воздействием различных условий.

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